https://static.news.ru/photo/d6adf522-490b-11ea-9144-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп считает, что охота на ведьм в отношении него началась с момента вступления в избирательную кампанию в 2016 году.

Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Мелания. Это было настоящее зло, коррупция, этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда, — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул, что процедура импичмента является «адом», сообщает ТАСС.

6 февраля Сенат Конгресса США оправдал Трампа по двум статьям импичмента. С него сняли обвинения в злоупотреблении властью. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Республиканец Митт Ромни отказался поддержать главу государства, проголосовав за импичмент Трампа. Политик подчеркнул, что понимает, что его голос не приведёт к отстранению президента, однако проголосовать иначе ему не позволяет совесть и присяга.

NEWS.ru писал, что сенатор Константин Косачёв назвал провал импичмента Трампа ожидаемым. По его словам, глава Белого дома укрепил свои позиции и теперь будет выжимать максимум из ситуации. Косачёв отметил, что удачный исход голосования по импичменту может стать «красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме».