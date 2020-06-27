Трамп поделился видео с расистским лозунгом, а потом удалил пост

https://static.news.ru/photo/f46d0ae4-b959-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Brown/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп опубликовал ретвит, в котором содержалась видеозапись проезда его сторонников в рамках предвыборной кампании и попал в просак. Дело в том, что на записи слышен выкрик White Power («Белая сила». — NEWS.ru).

В комментарии к посту в Twitter хозяин Белого дома назвал своих сторонников «великими людьми» и выразил им благодарность. Менее двух часов спустя Трамп удалил пост, а его администрация объяснила это тем, что президент «не расслышал на видео расистский выкрик». Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, который попытался защитить лидера, пишет Time.

Видеозапись, на которой сторонники Трампа проезжают с транспарантами на автомобилях, за два часа посмотрели два миллиона из 82 подписчиков президента США. То, как один из протрамповских участников акции выкрикивает расистский лозунг слышно уже в первые десять секунд записи.

Президент США славится своей активностью в Twitter. Он публикует примерно 30 твитов в день, или 900 постов в месяц.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон осудил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами.