Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки Кэрролл

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Соответствующий документ был зарегистрирован в судебной базе.

Обвиняемый Дональд Джон Трамп настоящим уведомляет о своем намерении подать апелляцию в Апелляционный суд США Второго округа на решение, вынесенное по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года, — указано в документе.

Напомним, что жюри суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, но не совершил изнасилования, в котором его изначально обвиняли.

В результате, экс-президенту предписали заплатить $2 млн в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Кроме того, он обязан выплатить еще $3 млн за клевету и ущерб репутации Кэрролл.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что в 1990-е он пытался ее изнасиловать. Сам политик отверг эти обвинения, назвал их ложными и заявил, что в принципе не встречал женщину. По мнению Трампа, таким образом она пытается улучшить продажи своей новой книги. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации.