Трамп обогнал Байдена по популярности в США

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Уровень неодобрения американского президента Джо Байдена, согласно последним опросам избирателей в США, достиг своего пика. Если бы выборы состоялись сейчас, за Трампа проголосовали бы 44% жителей страны, за Байдена — 42%, показывает проведённый Yahoo! опрос. Об этом пишет KP.RU.

Впервые, отмечают местные издания, с момента прошедших выборов перевес симпатий американцев сместился на сторону бывшего американского президента Дональда Трампа. Издания утверждают, что Трамп пока ещё не обгонял Байдена по результатам опросов. Год назад этот разрыв составлял 9% в пользу нынешнего главы Белого дома.

На сегодня работу американского президента одобряют только 39% избирателей, не одобряют — 56%. Это самый высокий показатель за всё время нахождения Байдена на посту главы США. Несмотря на цифры, рейтинг Байдена не намного хуже аналогичных показателей Трампа во времена его президентства.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации Белого дома в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне. США серьезно помогают Украине, в отличии от той же Европы, отметил он на мероприятии сторонников в городе Нэшвилл в штате Теннесси.