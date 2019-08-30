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Главный инспектор Министерства юстиции США обвинил бывшего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми в нарушении ведомственной политики. Речь идёт о том, как Коми обращался с мемуарами — записями разговоров с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Коми нарушил правила ФБР — он передал записи, не содержавшие секретной информации, другу и попросил поделиться ими с журналистом. Также после ухода с поста главы ведомства Коми не проинформировал бюро...