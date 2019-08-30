https://static.news.ru/photo/5d387b70-caa5-11e9-8d9d-fa163e074e61_660.jpgФото: White House/via Globallookpress.com
Президент США решил не покидать страну из-за урагана «Дориан», который должен обрушиться на Флориду 30 августа — 1 сентября, и отменил запланированный визит в Польшу.
Американский лидер позвонил президенту восточноевропейского государства Анджею Дуде и сообщил об изменениях в своих планах.
Все силы федерального правительства должны быть направлены на грядущий ураган. Похоже, он может быть очень, очень сильным, — цитирует Трампа Bloomberg.
Вместо себя хозяин Белого дома отправит в поездку вице-президента Майкла Пенса.
Как писал News.ru ранее, во Флориде введён режим ЧС. Губернатор штата Рон Десантис рекомендовал каждому жителю региона запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия.