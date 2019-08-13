https://static.news.ru/photo/a48e0ab4-be00-11e9-b070-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп, во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Мы выйдем, если нам придётся, — цитирует Трампа ТАСС .

Глава Белого дома подчеркнул, что другие страны, в том числе Китай, на протяжении многих лет использовали ВТО в своих интересах против Вашингтона.

Как писал News.ru, в августе 2018 года Дональд Трамп назвал ВТО «всеобщим бедствием». По его словам, только один штат Огайо «потерял более 200 тысяч рабочих мест в промышленном секторе, с тех пор как Китай присоединился к ВТО». До этого он предложил реформировать организацию.