Трамп назвал организацию саммита «ядерной пятёрки» хорошей идеей

https://static.news.ru/photo/af65d96e-8f68-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что недавно американская сторона передала Владимиру Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот назвал решение организовать саммит «ядерной пятёрки» хорошей идеей.

Как отметил посол, сейчас продолжается обсуждение содержания и организационной составляющей саммита. Салливан также подчеркнул важность совместной работы стран «ядерной пятёрки» над решением крупнейших проблем в сфере международной безопасности, пишет «Интерфакс».

К тому же по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, мы должны вместе работать для обеспечения эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска, — отметил посол.

Он добавил, что именно эта задача является одним из самых важных приоритетов Дональда Трампа в сфере национальной безопасности.

Как сообщал NEWS.ru ранее, США будут модернизировать ядерный потенциал, несмотря на спад экономики из-за пандемии коронавируса. Программа не будет свёрнута, даже если придётся сократить оборонный бюджет.