Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал колкости в адрес медиамагната Блумберга. Последний, богатейший человек, решивший побороться за президентское кресло, ответил такими же оскорблениями.

Крошка Майк, метр с кепкой, ходячая амеба, не готовая вступать в дебаты с профессиональными политиками. Мол, только не ринг! Он ненавидит сумасшедшего Берни, собирается заткнуть его с помощью денег. Команда Берни сойдёт с ума, — сострил Трамп в Twitter.

Блумберг не остался в долгу и обрушил на голову Трампа, который выше его на 17 см, поток презрения. А также обозвал его выскочкой среди «приличных американских миллиардеров».

Над Вами потешаются за Вашей же спиной, называют лающим площадным клоуном. Люди знают, что Вы унаследовали состояние и бездарно его промотали благодаря глупым сделкам и вашему непрофессионализму. У меня достаточно опыта и ресурсов, чтобы нанести Вам поражение. И я сделаю это, — написал Блумберг, пообещав продолжение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джо Байден, который хочет стать единым кандидатом в президенты от демократов, начал терять позиции в опросах. Если раньше он был явным фаворитом, то после провальных кокусов и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире его место занял сенатор Берни Сандерс.

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