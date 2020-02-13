https://static.news.ru/photo/96e1b944-4eae-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал колкости в адрес медиамагната Блумберга. Последний, богатейший человек, решивший побороться за президентское кресло, ответил такими же оскорблениями.

Крошка Майк, метр с кепкой, ходячая амеба, не готовая вступать в дебаты с профессиональными политиками. Мол, только не ринг! Он ненавидит сумасшедшего Берни, собирается заткнуть его с помощью денег. Команда Берни сойдёт с ума, — сострил Трамп в Twitter.

Mini Mike is a 5â4â mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernieâs people will go nuts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020

Блумберг не остался в долгу и обрушил на голову Трампа, который выше его на 17 см, поток презрения. А также обозвал его выскочкой среди «приличных американских миллиардеров».

. @realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.



I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

Над Вами потешаются за Вашей же спиной, называют лающим площадным клоуном. Люди знают, что Вы унаследовали состояние и бездарно его промотали благодаря глупым сделкам и вашему непрофессионализму. У меня достаточно опыта и ресурсов, чтобы нанести Вам поражение. И я сделаю это, — написал Блумберг, пообещав продолжение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джо Байден, который хочет стать единым кандидатом в президенты от демократов, начал терять позиции в опросах. Если раньше он был явным фаворитом, то после провальных кокусов и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире его место занял сенатор Берни Сандерс.