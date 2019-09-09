https://static.news.ru/photo/7716c138-d2f6-11e9-b69a-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский актёр Том Хэнкс перевоплотится в космонавта. Он сыграет главную роль в фильме про популярную игрушку 1960-х годов — майора Мэтта Мэйсона, жившего и работавшего на Луне.

Съёмками фильма про игрушку-космонавта, созданного компанией Mattel, займётся Paramount Pictures. Об этом со ссылкой на источники, близкие к проекту, сообщает издание Variety .

Основой сюжета станет рассказ писателя и сценариста, лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шейбона. Его адаптацией займётся сценарист Акива Голдсман, который до этого работал с Хэнксом над фильмами «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

Tom Hanks, Akiva Goldsman Set Live Action Mattel Adaptation Major Matt Mason’ at Paramount (EXCLUSIVE) https://t.co/sEsj8tYMD7 pic.twitter.com/n9IdicJqSO — Variety_Film (@Variety_Film) September 7, 2019

Представители Хэнкса, Голдсмана, а также компаний Paramount Pictures и Mattel пока не прокомментировали информацию о съёмках фильма об игрушечном космонавте.

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