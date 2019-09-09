Том Хэнкс Том Хэнкс Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский актёр Том Хэнкс перевоплотится в космонавта. Он сыграет главную роль в фильме про популярную игрушку 1960-х годов — майора Мэтта Мэйсона, жившего и работавшего на Луне.

Съёмками фильма про игрушку-космонавта, созданного компанией Mattel, займётся Paramount Pictures. Об этом со ссылкой на источники, близкие к проекту, сообщает издание Variety.

Основой сюжета станет рассказ писателя и сценариста, лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шейбона. Его адаптацией займётся сценарист Акива Голдсман, который до этого работал с Хэнксом над фильмами «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

Представители Хэнкса, Голдсмана, а также компаний Paramount Pictures и Mattel пока не прокомментировали информацию о съёмках фильма об игрушечном космонавте.

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