Техас захотел отделиться от США Республиканцы Техаса выступили за выход штата из состава США

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Республиканцы штата Техас захотели провести референдум в 2023 году, чтобы определить — «должен ли штат выйти из состава США», сказано в резолюции, которая была принята по итогам съезда отделения партии. Политики считают, что федеральные власти неоднократно нарушали право на местное самоуправление. Республиканцы пояснили, что любые поправки, которые предлагают на местном уровне отклоняют или игнорируют.

В соответствии со статьей 1 раздела 1 Конституции Техаса федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление​​​. Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим, — сказано в документе.

Республиканцы Техаса также отказываются принимать результаты выборов президента 2020 года.

Бывшая советник Белого дома Алисса Фарах-Гриффин ранее рассказала CNN, что экс-президент США Дональд Трамп дважды признал своё поражение на выборах 2020 года в личном разговоре. 10 июня дочь и старший советник бывшего президента США Иванка Трамп отвергла утверждения своего отца о фальсификации выборов главы государства 2020 года. Она подчеркнула, что согласна с заключением Министерства юстиции об отсутствии мошенничества в ходе голосования, что противоречит позиции ее отца.