Сын Байдена собрался судиться с налоговой на фоне угрозы импичмента отца

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сын президента США Хантер Байден подал иск на налоговую службу страны, сообщило агентство Associated Press. Он обвиняет сотрудников ведомства в нарушении его права на неприкосновенность частной жизни. Байден-младший подал иск в суд на фоне острой политической обстановки — расследования по импичменту против его отца Джо Байдена.

Хантер Байден заявил, что два агента ошибочно поделились его личной налоговой информацией на фоне в преддверии выборов 2024 года. В иске говорится, что агенты «были нацелены на мистера Байдена и стремились поставить его в неловкое положение».

Адвокаты Байдена утверждают, что налоговая раскрыла ненадлежащую информацию. При этом отмечается, что иск не ставит под сомнение само расследование против Хантера, которого обвиняют в неуплате налогов, а также в хранении оружия. Сыну американского президента может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее американские конгрессмены заявили, что Министерство юстиции США слишком снисходительно относится к Байдену-младшему. По их словам, ведомство имеет цель обойти законы в пользу семьи главы Белого дома.