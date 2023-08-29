Конгрессмены США обвинили Минюст в снисходительном отношении к сыну Байдена

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Председатели трех комитетов в палате представителей Конгресса США, республиканцы Джеймс Комер, Джим Джордан и Джейсон Смит, обвинили Минюст в снисходительном отношении к сыну президента США Хантеру Байдену, передает ТАСС. В письме генеральному прокурору Меррику Гарланду, законодатели выразили опасение, что действия министерства не соответствуют обычной практике и имеют цель обойти законы в пользу семьи главы Белого дома.

По их мнению, Министерство юстиции сильно отклонилось от общепринятых процедур при расследовании в отношении Хантера Байдена, предоставив ему «особые привилегии». Как указывается в письме, Хантера заблаговременно информировали о предстоящих обысках. Кроме того, ведомство допустило истечение сроков давности по одному из дел.

Законодатели, возглавляющие комитеты по доходам и расходам, надзорный и юридический комитеты, просят министерство предоставить информацию относительно назначения Дэвида Вайса спецпрокурором в этом расследовании. Они выразили опасения по поводу этого решения, заметив, что «неясно, почему именно сейчас, спустя пять лет расследования, было принято решение о назначении господина Вайса на эту роль».

До этого спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что собранная республиканцами информация дает возможность ставить вопрос об импичменте действующему президенту США. Более того, по словам Маккарти, расследование причастности Байдена и его сына Хантера к коррупционной схеме прямо диктует необходимость импичмента.