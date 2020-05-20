Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»

Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"». Радисты Джек Филлипс и Гарольд Брайд подавали сигналы бедствия с помощью аппаратуры в ночь, когда пароход столкнулся с айсбергом и начал тонуть.
Судья Ребекка Бич Смит согласилась, что телеграфный аппарат несёт в себе историческую и культурную ценность. Если его не достать на поверхность, он может быть потерян из-за быстрого разрушения обломков затонувшего судна,
Как писал NEWS.ru, компания под руководством Бреттона Ханчака собирается «хирургическим путём» извлечь «драгоценные артефакты». При помощи подводных роботов специалисты планируют частично удалить крышу рубки затонувшего в Атлантическом океане парохода.
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