Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»

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Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"». Радисты Джек Филлипс и Гарольд Брайд подавали сигналы бедствия с помощью аппаратуры в ночь, когда пароход столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Судья Ребекка Бич Смит согласилась, что телеграфный аппарат несёт в себе историческую и культурную ценность. Если его не достать на поверхность, он может быть потерян из-за быстрого разрушения обломков затонувшего судна, передаёт Sky News.

Как писал NEWS.ru, компания под руководством Бреттона Ханчака собирается «хирургическим путём» извлечь «драгоценные артефакты». При помощи подводных роботов специалисты планируют частично удалить крышу рубки затонувшего в Атлантическом океане парохода.