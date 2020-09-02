Суд в США признал раскрытую Сноуденом слежку спецслужб незаконной

https://static.news.ru/photo/1ae74746-edaa-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: Henrique Casinhas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в штате Калифорния признал незаконной массовую слежку Агентства национальной безопасности (АНБ) за гражданами США, информацию о которой в 2013 году обнародовал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Федеральный апелляционный суд только что постановил, что тотальный сбор записей телефонных разговоров американцев был противоправным. Это постановление, подтверждающее то, о чем мы знали всегда, представляет собой победу в области защиты наших прав на неприкосновенность личной жизни, — сообщил «Американский союз защиты прав и свобод» в Twitter.

Сам Сноуден назвал решение суда показательным.

Семь лет назад меня объявили преступником за то, что я говорил правду. Тогда я не рассчитывал дожить до момента, когда суды назовут действия АНБ незаконными и поставят мне в заслугу разоблачение, — написал он в Twitter.

«Американский союз защиты прав и свобод» добивался пересмотра приговора четверым жителям Сан-Диего, осуждённых в 2013 году за передачу $11 тысяч лицам, причастным к терроризму. В частности, организация настаивала, что недопустимо использовать в качестве доказательств вины подсудимых собранные АНБ данные за счёт перехвата телефонных разговоров без санкции суда.

Суд 3 сентября признал доводы «Американского союза защиты прав и свобод» обоснованными, однако приговор оставил в силе ввиду достаточности других улик и свидетельств.

В 2013 году Эдвард Сноуден распространил информацию о методах работы АНБ, нарушающих ряд положений Конституции США. В Соединённых Штатах его обвинили нескольким статьям закона о шпионаже, и бывший сотрудник АНБ был вынужден покинуть страну. В 2014 году он получил убежище в России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Сноуден в апреле 2020 года подал документы на продление вида на жительство в России.