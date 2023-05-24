Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года CNBC: суд по делу против Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал CNBC сообщает, что судебное разбирательство по делу бывшего президента США Дональда Трампа и фальсификации документов, начнется в марте следующего года. Судья Хуан Мерчан объявил о начале процесса 25 марта.

Согласно сообщению телеканала, судебное разбирательство начнется всего за несколько месяцев до ноябрьских выборов президента, на которых будут определяться кандидаты от каждой партии. Таким образом, процесс может сопровождать предвыборную кампанию.

Ранее суд вынес решение о запрете Трампу публиковать информацию о доказательствах, которые будут изучены в ходе процесса.

Дональду Трампу было предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за их молчание о предполагаемых связях с ним. Максимальное наказание за совокупность всех обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Он считает, что преследование является политически мотивированным и связано с его намерениями бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа, Джо Такопина, заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, не имеют подтверждения в фактах.

Американский инвестор Джим Роджерс ранее предсказал США серьезные экономические проблемы вне зависимости от того, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его словам, Байден сделает все возможное, чтобы остаться у власти на следующий срок.