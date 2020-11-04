Сторонники Байдена готовы противостоять Трампу в суде

https://static.news.ru/photo/8f78bc3e-1e83-11eb-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена готовы ответить на обвинения его соперника и действующего главы государства Дональда Трампа в Верховном суде. Об этом заявила представитель штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

По её словам, Трамп хочет обратиться в суд с целью помешать «правильному подсчёту голосов». Демократы прибегнут к помощи юристов, чтобы сопротивляться этому.

Она добавила, что в штабе уверены в победе Байдена, который, согласно последним данным, опережает Трампа по количеству голосов выборщиков — 238 против 213 соответственно, сообщает Reuters.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп также уверен в своём успехе на выборах. Он завил, что не позволит украсть у себя победу. Он добавил, что демократы готовят масштабную аферу с результатами голосования, и пригрозил обратиться в ВС США по этому поводу.