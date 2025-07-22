Стало известно об ухудшении состояния Брюса Уиллиса

Американский актер Брюс Уиллис, предположительно, не может ходить и говорить на фоне прогрессирующей деменции, пишет газета The Express Tribune. По ее данным, артист также практически перестал говорить и читать.

При этом отмечается, что никаких официальных комментариев о состоянии актера со стороны семьи не поступало. Уиллис завершил свою карьеру в 2022 году из-за афазии, которая начала влиять на его когнитивные способности.

Еще в начале года профайлер Денис Давыдов высказывал мнение, что Брюс Уиллис, несмотря на лобно-височную деменцию, находится в отличной физической и когнитивной форме. По его словам, об этом свидетельствует домашнее видео с празднования 70-летия звезды Голливуда, где Уиллис демонстрирует позитивный настрой и уверенные движения.

В свою очередь жена актера Эмма Хеминг Уиллис заявила, что деменцию, которую диагностировали у него в 2023 году, невозможно вылечить. Младшие дочери артиста Мейбл и Эвелин наблюдают за тем, как их отцу становится хуже, а мать не скрывает от них правды.