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22 июля 2025 в 18:57

Стало известно об ухудшении состояния Брюса Уиллиса

Express Tribune: Брюс Уиллис мог потерять способность ходить и разговаривать

Брюс Уиллис Брюс Уиллис Фото: Zuma/TASS

Американский актер Брюс Уиллис, предположительно, не может ходить и говорить на фоне прогрессирующей деменции, пишет газета The Express Tribune. По ее данным, артист также практически перестал говорить и читать.

При этом отмечается, что никаких официальных комментариев о состоянии актера со стороны семьи не поступало. Уиллис завершил свою карьеру в 2022 году из-за афазии, которая начала влиять на его когнитивные способности.

Еще в начале года профайлер Денис Давыдов высказывал мнение, что Брюс Уиллис, несмотря на лобно-височную деменцию, находится в отличной физической и когнитивной форме. По его словам, об этом свидетельствует домашнее видео с празднования 70-летия звезды Голливуда, где Уиллис демонстрирует позитивный настрой и уверенные движения.

В свою очередь жена актера Эмма Хеминг Уиллис заявила, что деменцию, которую диагностировали у него в 2023 году, невозможно вылечить. Младшие дочери артиста Мейбл и Эвелин наблюдают за тем, как их отцу становится хуже, а мать не скрывает от них правды.

Брюс Уиллис
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