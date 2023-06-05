Стало известно, кто спровоцировал звуковой «взрыв» в Вашингтоне Военные NORAD подтвердили, что их F-16 спровоцировал звуковой удар вблизи Вашингтона

Фото: Staff Sgt. Lawrence Sena/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) подтвердило, что истребитель ВВС США F-16 поднимался в воскресенье, 4 июня, в небо над Вашингтоном для перехвата бизнес-джета Cessna Citation. В результате был спровоцирован звуковой удар в районе американской столицы. Об этом сообщает в заявлении командования. Там отмечается, что в сложившихся условиях пилоту было разрешено лететь со сверхзвуковой скоростью.

В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния, — говорится в заявлении.

Отмечается, что именно полет со сверхзвуком и спровоцировал звуковой удар, на который обратили внимание жители столицы.

По информации NORAD, гражданский самолет был перехвачен около 15:20 по местному времени (22:20 мск). Пилот на вызовы не реагировал. В результате воздушное судно потерпело крушение возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона.

Информация о пострадавших в результате крушения не приводится.

4 июня жители американской столицы в социальных сетях сообщили, что услышали грохот на большой территории. В пожарной службе и службе внутренней безопасности города указали, что у них нет сообщений о каких-либо инцидентах в Вашингтоне.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США сообщили, что бизнес-джет потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Именно этот инцидент стал причиной сообщений о «взрыве» в Вашингтоне.

Агентство Reuters в свою очередь сообщило, что власти США подняли в воздух истребители.