Стало известно, какого шага Трампа касаемо Украины боится Европа FT: Европа и Украина боятся выхода США из переговоров на днях

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Дональд Трамп

Украина и Европа опасаются, что США уже на этой неделе могут выйти из переговоров по мирному урегулированию конфликта, пишет британская Financial Times, ссылаясь на источники. Собеседники издания заметили, что президент Штатов Дональд Трамп потерял терпение и теперь ищет предлог для самоустранения из ситуации.

Есть те, кто думает, что Россия может согласиться [на предложения Трампа]. Некоторые из его элементов действительно хороши, но проблема сейчас в отсутствии терпения [у американской администрации], — считает он.

При этом источник добавил, что план еще не готов в той степени, чтобы сработать. Европе придется исправлять последствия, если Трамп все же откажется от попыток примирить Россию и Украину, заключил неназванный политик.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила: Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным. По ее словам, Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта.

До этого президент США Трамп признал, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. Стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов, подчеркнул политик.