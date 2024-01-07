Президент США Джо Байден полностью доверяет министру обороны Ллойду Остину, несмотря на сокрытие факта его госпитализации, сообщила газета Politico. По словам одного из американских чиновников, хозяин Белого дома и шеф Пентагона провели «теплый разговор» вечером 6 января.
Президент полностью доверяет министру Остину, — сказал один из чиновников США.
По словам других вашингтонских политиков, Остин остается на своей должности, особенно после прошедшей беседы с Байденом. При этом, по информации издания, своего поста может лишиться чиновник, решивший скрыть от президента США информацию о состоянии главы Пентагона.
Газета сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон в течение трех дней скрывал от Белого дома информацию о госпитализации главы военного ведомства. Министра обороны США доставили в больницу 1 января, однако официальный пресс-релиз об этом выпустили лишь 5 января. Предположительно, причиной госпитализации Остина стали осложнения, возникшие у него после недавних медицинских процедур.
Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс высказал мнение, что сокрытие от президента США информации о состоянии главы Пентагона абсолютно неприемлемо. Политик допустил, что это нарушение обязательств.