Стало известно, как Байден воспринял тайную госпитализацию шефа Пентагона Politico: Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на сокрытие госпитализации

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден полностью доверяет министру обороны Ллойду Остину, несмотря на сокрытие факта его госпитализации, сообщила газета Politico. По словам одного из американских чиновников, хозяин Белого дома и шеф Пентагона провели «теплый разговор» вечером 6 января.

Президент полностью доверяет министру Остину, — сказал один из чиновников США.

По словам других вашингтонских политиков, Остин остается на своей должности, особенно после прошедшей беседы с Байденом. При этом, по информации издания, своего поста может лишиться чиновник, решивший скрыть от президента США информацию о состоянии главы Пентагона.

Газета сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон в течение трех дней скрывал от Белого дома информацию о госпитализации главы военного ведомства. Министра обороны США доставили в больницу 1 января, однако официальный пресс-релиз об этом выпустили лишь 5 января. Предположительно, причиной госпитализации Остина стали осложнения, возникшие у него после недавних медицинских процедур.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс высказал мнение, что сокрытие от президента США информации о состоянии главы Пентагона абсолютно неприемлемо. Политик допустил, что это нарушение обязательств.