США заявили об окончательном решении не включать РФ в спонсоры терроризма

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным. В официальном заявлении Белого дома она отметила, что такой подход помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед, — сообщила Жан-Пьер.

Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о необходимости включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама идея о признании России страной — спонсором терроризма немыслима, поэтому президент США Джо Байден сделал правильный поступок, отказавшись давать подобный статус РФ. Он выразил надежду, что впредь подобные разговоры затрагиваться не будут.