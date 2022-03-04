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Стало известно, сколько США выделят Украине для разрешения кризиса

Washington Post: США выделят $10 млрд для помощи Украине и выхода из гуманитарного кризиса
15:29, 03 марта 2022
Стало известно, сколько США выделят Украине для разрешения кризиса Фото: [email protected]/flickr.com
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Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс одобрить выделение $10 млрд для оказания помощи Украине и выхода из назревающего в стране гуманитарного кризиса. Соответствующее решение по чрезвычайным расходам может быть принято в течение восьми дней, пишет The Washington Post.

Изначально администрация Байдена просила выделить на помощь Украине примерно $6,4 млрд, но позднее сумма возросла. В частности, $59 млн из новой суммы планируется направить на санкции против российских олигархов, которые их избежали. Средства также пойдут на укрепление обороноспособности Украины, защиту её электросетей от сбоев и дальнейшую помощь европейским союзникам.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что власти Германии выделили Украине гуманитарную помощь на сумму €15 млн. По словам дипломата, жители Украины должны быстро получить всё самое необходимое. Также ведётся подготовка для оказания помощи украинским беженцам.

Свои действия в этом направлении ФРГ координирует не только со странами — членами ЕС, но и со всем миром, например, с властями Канады.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделит $54 млн на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий.

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