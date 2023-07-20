США ввели санкции против главы концерна «Калашников»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Лепин

Вашингтон внес в санкционный список генерального директора концерна «Калашников» Владимира Лепина, сообщили в Госдепартаменте США. Сама компания находится под санкциями с 2015 года. Ограничения в ее отношении обновили.

Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против физических и юридических лиц с целью ослабления нынешнего и будущего военного потенциала России, — сообщили в ведомстве.

При этом концерн «Калашников» там назвали «ведущим российским производителем» широкого спектра вооружений, в частности, огнестрельного оружия и управляемых артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, американская администрация ввела ограничительные меры в отношении дочерних предприятий Росатома. Под санкциями оказались «АЭМ-Пропульсия» и НПО «Критические информационные системы».

В черный список также попали заместители министра экономического развития РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, заместители министра энергетики Павел Сорокин и Павел Сниккарс, замглавы ФСБ Сергей Королев, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, директор «Алросы» Павел Маринычев и глава компании ВСС Анатолий Смолин.

Ранее также сообщалось о решении Министерства финансов США ввести санкции против Тульского патронного завода, завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики, НИИ ВКС, Тинькофф Банка и банка «Солидарность». Британское правительство, в свою очередь, внесло в черный список россиян, связанных с ЧВК «Вагнер», сняв при этом ограничения с бизнесмена Олега Тинькова.