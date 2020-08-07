США ввели новые санкции против ряда граждан КНР из-за Гонконга

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Минфин США опубликовал новые санкции против ряда китайских граждан. Ограничительные меры введены в связи с политикой Пекина в отношении в Гонконгу.

В чёрный список попали 11 граждан Китая, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лэм. Все они работают в госструктурах. Об этом говорится в документе, который был опубликован на официальном сайте американского ведомства.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

Как писал NEWS.ru, Центральное правительство Китая сформирует на территории Гонконга представительство органов госбезопасности. Штат этого ведомства соберут из сотрудников, командированных из материковой части Поднебесной. Документ подразумевает пожизненное наказание для жителей Гонконга за ряд преступлений.