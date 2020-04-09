В Европе и США начали задумываться над тем, каким образом необходимо ослаблять карантин, чтобы не допустить второй волны заболеваемости COVID-19. В свежем докладе американского аналитического центра American Enterprise Institute названы четыре критерия готовности штатов к снятию ограничительных мер. NEWS.ru изучил документ и пришёл к выводу: если Россия будет следовать похожим рекомендациям, отказаться от карантина она сможет нескоро.
Прежде всего,
В России, по словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, спад заболеваемости может начаться в конце мая-начале июня.
За это время, продолжают авторы доклада, американская система здравоохранения должна нарастить возможности, чтобы обеспечить всех нуждающихся в интенсивной терапии. На данный момент в США приходится по 2,8 коек интенсивной терапии на 10 000 человек. Для того чтобы больницы справлялись с наплывом инфицированных в условиях отмены карантина, необходимо увеличить это число до 5-7 коек, считают американские эксперты.
В России, согласно приказу Минздрава, число реанимационных коек
Третий важный элемент, который позволит снять карантин — это наращивание масштабов тестирования, причём как на коронавирус, так и на антитела (этот тест позволяет определить, переболел ли человек). В США уже провели более 1,6 млн тестов на COVID-19, но в будущем, считают эксперты, нужно иметь возможности тестировать по 700 000 человек в неделю. На данный момент из-за нехватки ресурсов в Америке проверяют на коронавирус только людей с тяжёлым течением болезни, в идеале же бесплатный тест должны получать все, у кого проявятся симптомы.
Общее число проведённых проверок на коронавирус в России насчитывает чуть меньше 700 000 с момента начала пандемии, поэтому нашей стране тоже предстоит существенно нарастить тестовый потенциал.
И наконец, Соединённым Штатам нужно разработать систему отслеживания заболевших и их контактов, чтобы вовремя их изолировать и предотвратить распространение вируса. Сейчас её нет, именно поэтому дома вынуждены сидеть все: и больные, и здоровые. В Китае и Южной Корее эту проблему решили отслеживанием инфицированных через мобильные приложения. Специалисты рекомендуют внедрить такую систему и в США.
Контроль за изоляцией на дому может быть обеспечен такими технологиями, как отслеживание месторасположения с помощью GPS и мобильных приложений, — указано в докладе. — Кроме того, все контактировавшие с заражённым должны быть помещены в карантин и отслеживаться в течение 14 дней.
Эксперты признают, что на данный момент США не располагают технологиями, которые позволят осуществлять массовый сбор и обработку персональных данных в масштабах страны. Именно поэтому правительству стоит задуматься над законодательной и технологической основой подобных решений уже сейчас.
Несколько российских регионов уже внедрили систему электронных пропусков для выхода из дома, а нарушившие карантин получают штрафы. Московские власти заявили, что тоже подготовили программу слежения за соблюдением самоизоляции и могут внедрить её в любой момент, но пока граждане и без неё ведут себя в принципе добросовестно. При этом для отслеживания проходящих лечение на дому в Москве используются камеры видеонаблюдения, подключённые к системе распознавания лиц. Так что с этим аспектом у России, в отличие от США, где законы о защите персональных данных строже, не должно возникнуть серьёзных проблем.
American Enterprise Institute предупреждает, что нужно пересматривать режим самоизоляции «штат за штатом» и избегать резкой отмены всех ограничительных мер. Для начала необходимо открыть школы, университеты, магазины и предприятия, но по-прежнему запрещать собрания больше 50 человек и рекомендовать работать из дома там, где это возможно. В том или ином виде карантин просуществует до того, как будет разработана вакцина или найдены эффективные методы лечения.
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