В Европе и США начали задумываться над тем, каким образом необходимо ослаблять карантин, чтобы не допустить второй волны заболеваемости COVID-19. В свежем докладе американского аналитического центра American Enterprise Institute названы четыре критерия готовности штатов к снятию ограничительных мер. NEWS.ru изучил документ и пришёл к выводу: если Россия будет следовать похожим рекомендациям, отказаться от карантина она сможет нескоро.

Прежде всего, указывают авторы документа, необходимо замедлить скорость распространения инфекции. Если в течение 14 дней будет наблюдаться замедление роста числа заболевших, можно рассматривать возможность частичного снятия карантина. В США пока не берутся прогнозировать, когда это может случиться, так как ситуация в разных штатах кардинально различается.

В России, по словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, спад заболеваемости может начаться в конце мая-начале июня.

Сергей Булкин/NEWS.ru

За это время, продолжают авторы доклада, американская система здравоохранения должна нарастить возможности, чтобы обеспечить всех нуждающихся в интенсивной терапии. На данный момент в США приходится по 2,8 коек интенсивной терапии на 10 000 человек. Для того чтобы больницы справлялись с наплывом инфицированных в условиях отмены карантина, необходимо увеличить это число до 5-7 коек, считают американские эксперты.

В России, согласно приказу Минздрава, число реанимационных коек должно составлять не менее 35 000 на всю страну. Получается, что даже если реальная ситуация соответствует этим рекомендациям, Россия может похвастаться только 2,4 койками на 10 000 человек. Это меньше, чем уже имеется в США, и ещё дальше от рекомендуемых авторами доклада 5-7 коек. В реальности ситуация ещё хуже: по оценкам НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, в российских стационарах сейчас развёрнуто всего 12 000 реанимационных коек, а также имеется более 33 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Минздрав пообещал закупить дополнительные партии аппаратов за счёт федерального бюджета.

Третий важный элемент, который позволит снять карантин — это наращивание масштабов тестирования, причём как на коронавирус, так и на антитела (этот тест позволяет определить, переболел ли человек). В США уже провели более 1,6 млн тестов на COVID-19, но в будущем, считают эксперты, нужно иметь возможности тестировать по 700 000 человек в неделю. На данный момент из-за нехватки ресурсов в Америке проверяют на коронавирус только людей с тяжёлым течением болезни, в идеале же бесплатный тест должны получать все, у кого проявятся симптомы.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Общее число проведённых проверок на коронавирус в России насчитывает чуть меньше 700 000 с момента начала пандемии, поэтому нашей стране тоже предстоит существенно нарастить тестовый потенциал.

И наконец, Соединённым Штатам нужно разработать систему отслеживания заболевших и их контактов, чтобы вовремя их изолировать и предотвратить распространение вируса. Сейчас её нет, именно поэтому дома вынуждены сидеть все: и больные, и здоровые. В Китае и Южной Корее эту проблему решили отслеживанием инфицированных через мобильные приложения. Специалисты рекомендуют внедрить такую систему и в США.

Контроль за изоляцией на дому может быть обеспечен такими технологиями, как отслеживание месторасположения с помощью GPS и мобильных приложений, — указано в докладе. — Кроме того, все контактировавшие с заражённым должны быть помещены в карантин и отслеживаться в течение 14 дней.

Эксперты признают, что на данный момент США не располагают технологиями, которые позволят осуществлять массовый сбор и обработку персональных данных в масштабах страны. Именно поэтому правительству стоит задуматься над законодательной и технологической основой подобных решений уже сейчас.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Несколько российских регионов уже внедрили систему электронных пропусков для выхода из дома, а нарушившие карантин получают штрафы. Московские власти заявили, что тоже подготовили программу слежения за соблюдением самоизоляции и могут внедрить её в любой момент, но пока граждане и без неё ведут себя в принципе добросовестно. При этом для отслеживания проходящих лечение на дому в Москве используются камеры видеонаблюдения, подключённые к системе распознавания лиц. Так что с этим аспектом у России, в отличие от США, где законы о защите персональных данных строже, не должно возникнуть серьёзных проблем.

American Enterprise Institute предупреждает, что нужно пересматривать режим самоизоляции «штат за штатом» и избегать резкой отмены всех ограничительных мер. Для начала необходимо открыть школы, университеты, магазины и предприятия, но по-прежнему запрещать собрания больше 50 человек и рекомендовать работать из дома там, где это возможно. В том или ином виде карантин просуществует до того, как будет разработана вакцина или найдены эффективные методы лечения.