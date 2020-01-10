https://static.news.ru/photo/39a283d8-3461-11ea-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание заявило, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов к боевым действиям, так как не является боеспособным.

Об этом пишет The National Interest . По мнению авторов статьи, Су-57 не сможет противостоять высокотехничному противнику, такому как американские самолёты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Главными недостатками российского истребителя издание называет неполные системы вооружения и управления истребителя, отсутствие штатных двигателей второго этапа и многосерийного производства. Кроме того, по словам журналистов The National Interest, среди проблем, связанных с производством Су-57, важное место занимает недостаток финансирования и затягивание разработки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-34.