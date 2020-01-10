Американское издание заявило, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов к боевым действиям, так как не является боеспособным.
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Главными недостатками российского истребителя издание называет неполные системы вооружения и управления истребителя, отсутствие штатных двигателей второго этапа и многосерийного производства. Кроме того, по словам журналистов The National Interest, среди проблем, связанных с производством Су-57, важное место занимает недостаток финансирования и затягивание разработки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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