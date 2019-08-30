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Соединённые Штаты призывают Россию по своим каналам предотвратить эскалацию на границе между Грузией и Южной Осетией.

Призываем все стороны избегать эскалации и работать через горячую линию Европейской мониторинговой миссии и сопредседателей Женевского международного диалога для урегулирования ситуации. Призываем Российскую Федерацию использовать все имеющиеся каналы для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, — цитирует РИА Новости заявление госдепартамента США.

Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».

Позднее представители двух стран и России собрались на встрече, где обсудили строительство грузинского блокпоста. Стороны приняли решение о деэскалации конфликта.

А 30 августа пограничная служба Южной Осетии начала гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис), у которого обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.