Соединенные Штаты планируют привлечь различные виды дронов и средств противодействия БПЛА для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу в 2026 году, сообщили в пресс-службе Министерства внутренней безопасности страны. Подразделения ведомства будут оснащены таким оборудованием. Кроме того, дроны будут задействованы во время празднования 250-летия США.

Поскольку мы приближаемся к проведению чемпионата мира по футболу и празднованию 250-летия Америки, мы обеспечим безопасность нашего воздушного пространства, — говорится в заявлении.

Уточняется, что для этих целей в министерстве уже появилось специальное управление. Оно обеспечит оперативную закупку и развертывание дронов и средств противодействия.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Доминик Гашек выразил мнение, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу из-за ударов по Венесуэле. По его словам, то, что сейчас происходит в Вашингтоне, имеет мало общего с демократией и правом.