США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга

https://static.news.ru/photo/9ffc5526-9dd1-11ea-a934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон может ввести санкции в отношении Китая в случае принятия законопроекта о национальной безопасности. Об этом заявил Советник президента США Роберт О’Брайен.

Он напомнил, что в середине 1980-х годов Компартия Китая пообещала при подписании соглашения с Великобританией, что Гонконг сохранит автономию до 2047 года. Принятие же Пекином закона о нацбезопасности будет фактически означать «захват» Гонконга, отметил О’Брайен.

Если это произойдёт, Госдепартамент США уж не сможет подтвердить, что регион сохраняет высокую степень автономии и там соблюдаются права человека. В связи с этим могут быть введены санкции, пояснил чиновник телеканалу NBC.

Госсекретарь США Майкл Помпео, свою очередь, заявил, что любое решение властей КНР, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, приведёт к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу «одна страна, две системы».

Ранее NEWS.ru писал, что в Гонконге прошла акция протеста против принятия закона о нацбезопасности. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Протестующих полиция разогнала при помощи слезоточивого газа. Задержаны свыше 100 человек.