Полиция задержала более 100 участников акции протеста в Гонконге

https://static.news.ru/photo/8ff1dd4a-9dc2-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 120 участников акции протеста против закона о нацбезопасности задержаны в Гонконге.

Митинг проходил в районе Козуэй-Бэй. В общей сложности на улицы вышли несколько тысяч человек. Полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа. Треть из задержанных были уличены в том, что пытались соорудить заграждения на дорогах, сообщает South China Morning Post.

Законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, предусматривает запрет любых видов деятельности, направленных на подрывную и сепаратистскую деятельность. Местные власти утверждают, что нормативный акт никоим образом не будет права и свободы жителей Гонконга., однако его противники придерживаются иной точки зрения.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Силовики неоднократно пробегали с помощи спецсредств при разгоне демонстрантов. Как писал NEWS.ru, в ООН призвали расследовать случаи применения насилия полицией в отношении митингующих.