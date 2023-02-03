Власти США потребовали от Турции ограничить экспорт в Россию ряда товаров, которые, по мнению Вашингтона, помогают РФ в продолжении конфликта на Украине, сообщает Bloomberg. Призыв американских властей Анкаре передал замглавы Минфина США Брайан Нельсон, который стал третьим по счету высокопоставленным чиновником, посетившим столицу Турции за год с целью заставить ее соблюдать американские санкции.