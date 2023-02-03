В Турции допустили прямое военное столкновение НАТО с Россией Обозреватель Sabah Тутар: на саммите НАТО в июле Альянс обсудит прямое столкновение с РФ

Фото: shutterstock

Риск прямого военного столкновения НАТО с Россией многократно возрастет, если Запад настроит против Москвы Турцию, считает обозреватель газеты Sabah Берджан Тутар. По его словам, новый виток напряженности произойдет после передачи ВСУ ракет большой дальности.

В горячую линию фронта будет включена ось, протягивающаяся от Балтики до Средиземного моря через Черное море и Восточную Европу, а также многие регионы Центральной Европы, — написал Тутар.

По мнению журналиста, долгое время только вето Германии и Турции удерживало НАТО от настоящей войны с Россией. По его мнению, на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля члены Альянса обсудят его прямое столкновение с Москвой.

В Совбезе ООН подтвердили, что по запросу российской стороны 8 февраля состоится заседание, на котором обсудят вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема заявлена в связи с поставками военной помощи Украине от стран Запада.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.