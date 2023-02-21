США призывают Россию придерживаться обязательств не вести ядерную войну и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя в эфире телеканала CNN выход РФ из ДСНВ. Он также призвал прекратить Москву «бряцать» ядерным оружием.

Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами. <…> Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), — заявил Прайс.