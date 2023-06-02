Салливан: США продолжат уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

США продолжат уведомлять Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и учениях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит РИА Новости. Вашингтон заранее уведомил РФ о контрмерах в рамках ДСНВ и заявил, что с 1 июня прекращают обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений.

Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях, — сказал Салливан.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Он добавил, что Вашингтон пытается оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. По словам Рябкова, попытки стран Запада зарабатывать очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов «носят лицемерный характер».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.