https://static.news.ru/photo/eca3bf66-9c4e-11e9-9b82-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alfonso Di Vincenzo/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой.

Средства будут направлены на продукты питания, жильё и медобслуживание. По данным МВД Мексики, число выходцев из Центральной Америки, стран Карибского бассейна и других регионов, следующих в США по территории латиноамериканской страны, составило около 300 тысяч человек только за первый месяц, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Мексика дала обещание разместить по всем границам, включая южную, силы Национальной гвардии для защиты от нелегальных мигрантов.