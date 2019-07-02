Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой.
Средства будут направлены на продукты питания, жильё и медобслуживание. По данным МВД Мексики, число выходцев из Центральной Америки, стран Карибского бассейна и других регионов, следующих в США по территории латиноамериканской страны, составило около 300 тысяч человек только за первый месяц, сообщает
Как писал News.ru ранее, Мексика дала обещание разместить по всем границам, включая южную, силы Национальной гвардии для защиты от нелегальных мигрантов.