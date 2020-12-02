США ограничили в правах китайских коммунистов

https://static.news.ru/photo/8303e3a0-3541-11eb-bd15-fa163e074e61_660.jpg Коммунистическая партия Китая Фото: Dong Fang /wikimedia.org

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила режим пребывания в стране членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям. Срок действия их виз радикально сокращён.

Новые правила вступили в силу 2 декабря. Теперь членам партии и их ближайшим родственникам доступен лишь однократный въезд в США по визе, а её срок уменьшен с десяти лет до одного месяца, передаёт РИА Новости со ссылкой на New York Times, которая, в свою очередь, опирается на собственные источники.

Пикантной особенностью является то, что определять партийный статус кого-либо чиновники США смогут на основе заявления на визу, собеседования и согласно собственным представлениям о членстве в КПК. Такой подход может непропорционально сильно ударить по высшему руководству и бизнес-лидерам Китая.

В Госдепартаменте объясняют такие перемены частью «текущих политических, нормативных и правоохранительных действий правительства США» по защите государства от пагубного влияния КПК. На протяжении десятилетий Соединённые Штаты позволяли Коммунистической партии Китая беспрепятственный доступ к американским учреждениям и предприятиям, в то время как таких привилегий никогда не было у граждан США в Китае, подчеркнули в ведомстве.

В 2018 году Америку посетили порядка трёх миллионов китайцев.

Как сообщал NEWS.ru, эксперт рассказал об отношениях США и Китая в случае победы на выборах в Соединённых Штатах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.