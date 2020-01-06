Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти всё ещё надеются на денуклеаризацию КНДР, несмотря на последнее заявление Пхеньяна.
Мы всё ещё участвуем в этом и надеемся на то, что у нас будет диалог на тему того, как достичь денуклеаризации, — отметил политик в ходе брифинга.
По его словам, в 2018 году председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал президенту США Дональду Трампу рассмотреть этот вопрос.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер, писал NEWS.ru.
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