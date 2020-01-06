https://static.news.ru/photo/9520a3ca-3169-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dong-Min Jang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти всё ещё надеются на денуклеаризацию КНДР, несмотря на последнее заявление Пхеньяна.

Мы всё ещё участвуем в этом и надеемся на то, что у нас будет диалог на тему того, как достичь денуклеаризации, — отметил политик в ходе брифинга.

По его словам, в 2018 году председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал президенту США Дональду Трампу рассмотреть этот вопрос.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер, писал NEWS.ru.