https://static.news.ru/photo/928a10dc-c509-11e9-99b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют следить за деятельностью России в сфере технологий двойного назначения, чтобы в дальнейшем возобновить взаимодействие в области моратория на биооружие, говорится в докладе Госдепа о контроле над вооружениями.

В ведомстве отметили, что вопрос о том, выполнила ли Россия свои обязательства в рамках конвенции по биологическому оружию, остаётся открытым, так как Москва не предоставила соответствующих подробностей. Кроме того, в прошлом году консультаций по этим вопросам между странами не было, что вызывает беспокойство у США, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия, который будет представлен на совещании государств — участников соответствующей Конвенции (КБТО).