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США хотят оснастить свои эсминцы гиперзвуковыми ракетами

14:31, 22 октября 2020
Фото: Petty Officer 2nd Class Markus C/Global Look Press

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы.

По словам советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О’Брайена, работы по установке в первую очередь проведут на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».

В конечном итоге все три серии эсминцев типа «Арли Берк» будут иметь эту техническую возможность, — цитирует советника, выступившего на военно-морской верфи «Портсмут» в штате Мэн, издание Defense News.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон планирует достичь паритета с Пекином и Москвой по количеству ракет средней и меньшей дальности.

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