США хотят оснастить свои эсминцы гиперзвуковыми ракетами

https://static.news.ru/photo/c9fdd7d2-145a-11eb-a109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 2nd Class Markus C/Global Look Press

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы.

По словам советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О’Брайена, работы по установке в первую очередь проведут на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».

В конечном итоге все три серии эсминцев типа «Арли Берк» будут иметь эту техническую возможность, — цитирует советника, выступившего на военно-морской верфи «Портсмут» в штате Мэн, издание Defense News.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон планирует достичь паритета с Пекином и Москвой по количеству ракет средней и меньшей дальности.