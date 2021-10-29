Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Союзники США в Европе и Тихом океане в настоящее время пытаются оказывать влияние на Белый дом, дабы не допустить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России. Об этом пишет издания Financial Times.

Издание отмечает , что ядерная политика США со времён холодной войны и до настоящего времени остаётся «намеренно расплывчатой». В теории Штаты могут нанести упреждающий ядерный удар, в связи с чем союзники ощущают себя защищёнными, находясь по «ядерным зонтом».

Однако в настоящее время, по данным FT, администрация Джо Байдена анализирует американскую политику в отношении применения ядерного оружия. Предполагается, что обзор завершится к концу года.

Как рассказали осведомлённые источники, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как те относятся к изменениям в ядерной политике. Большая часть опрошенных отрицательно оценили любые возможные перемены в данной области.

По информации издания, против изменения ядерной политики США выступили Великобритания, Франция. Япония, Германия, Австралия. В этих странах опасаются, что Байден рассматривает вероятность перехода к принципу «единой цели», когда Штаты будут использовать ядерное оружие только в конкретных случаях. Ряд персоналий полагает, что это не повысит стабильность, но придаст смелости Москве и Пекину.

В НАТО неоднократно бездоказательно обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. В свою очередь, США не отказались от концепции упреждающего удара.

Ранее в США назвали Россию «главной и неизбежной» военной угрозой.