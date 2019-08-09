https://static.news.ru/photo/86287758-bc52-11e9-9531-fa163e074e61_660.jpg Келлиэнн Конуэй Фото: Gage Skidmore/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Довести до конца расследование деяний миллиардера Джеффри Эпштейна по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, необходимо, несмотря на его самоубийство в тюрьме. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Надо продолжать расследование его деяний. Я не считаю, что эти преступления должны остаться безнаказанными и кануть в прошлое вместе с ним, — цитирует её ТАСС .

Обвинённый в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме 10 августа. Он был на особом контроле так как первая попытка суицида была у него 23 июля. Эпштейна ежедневно осматривал психиатр и 29 июля этот режим был отменён.

Ранее News.ru писал, что оппоненты Трампа обвинили его в попытке распространить теорию заговора, связывающую Клинтона со смертью финансиста Джеффри Эпштейна. Причиной стал ретвит сообщения сатирика Терренса Уильямса.