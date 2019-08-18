Американский президент Дональд Трамп заинтересован в возможном приобретении США датского острова Гренландия. Об этом заявил советник главы государства, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Он подчеркнул, что самый большой в мире остров богат минеральными ресурсами, а также является важной стратегической территорией. Кадлоу отметил, что ситуация развивается, передаёт
Ранее News.ru писал, что профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов раскрыл примерную стоимость острова Гренландия. По его словам, эта часть суши может стоить 10 триллионов долларов.