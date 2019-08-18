https://static.news.ru/photo/34c0ea26-c1d9-11e9-9b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imagebroker.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заинтересован в возможном приобретении США датского острова Гренландия. Об этом заявил советник главы государства, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он подчеркнул, что самый большой в мире остров богат минеральными ресурсами, а также является важной стратегической территорией. Кадлоу отметил, что ситуация развивается, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов раскрыл примерную стоимость острова Гренландия. По его словам, эта часть суши может стоить 10 триллионов долларов.