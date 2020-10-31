Советник Дональда Трампа извинился за интервью телеканалу RT

https://static.news.ru/photo/067e03b6-1c81-11eb-b17b-fa163e074e61_660.jpgФото: White House/Global Look Press
Советник президента США и член рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью телеканалу RT за день до начала президентских выборов.
Я недавно дал интервью RT и был не в курсе, что они зарегистрированы как иностранный агент. Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой, — написал Атлас в своём Twitter.
Он также принёс извинения «сообществу, ответственному за национальную безопасноcть», которое работает, чтобы защищать американских граждан.
I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Twitter признал публикацию телеканала RT о президентских выборах в США «вводящей в заблуждение». Неблагонадёжный твит был сопровождён видеосюжетом на тему предстоящих в США выборов президента, а также проблем с подсчётом голосов, с которыми могут столкнуться американцы.