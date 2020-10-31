Советник Дональда Трампа извинился за интервью телеканалу RT

Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен устроить в Белом доме приём на несколько сотен гостей в ночь на 4 ноября после окончания всеобщих выборов.

Советники Трампа ранее отказались провести мероприятие в гостинице Trump Hotel, так как в Вашингтоне в отелях запрещено собирать более 50 человек в одном помещении. Теперь они намерены пригласить гостей в...