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Советник Дональда Трампа извинился за интервью телеканалу RT

23:16, 01 ноября 2020
Фото: White House/Global Look Press

Советник президента США и член рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью телеканалу RT за день до начала президентских выборов.

Я недавно дал интервью RT и был не в курсе, что они зарегистрированы как иностранный агент. Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой, — написал Атлас в своём Twitter.

Он также принёс извинения «сообществу, ответственному за национальную безопасноcть», которое работает, чтобы защищать американских граждан.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Twitter признал публикацию телеканала RT о президентских выборах в США «вводящей в заблуждение». Неблагонадёжный твит был сопровождён видеосюжетом на тему предстоящих в США выборов президента, а также проблем с подсчётом голосов, с которыми могут столкнуться американцы.

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