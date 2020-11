Советник Дональда Трампа извинился за интервью телеканалу RT

Он также принёс извинения «сообществу, ответственному за национальную безопасноcть», которое работает, чтобы защищать американских граждан.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us.