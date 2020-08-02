Сотрудница полиции вызвала переполох соблазнительным видео в форме

https://static.news.ru/photo/7107388a-d4c7-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Кристин Гальгано Фото: xtinegalgano/instagram.com

Сотрудница полиции Нью-Йорка обнародовала провокационный ролик, где она запечатлена в полицейской форме. Если точнее — то лишь в верхней её части, включая то, что выглядело как служебный пистолет.

Снизу на ней были шорты и ковбойские сапоги.

Видео 27-летняя Кристин Гальгано, служащая в отделении в Бронксе, опубликовала в приложении TikTok несмотря на то, что правилами сервиса запрещено показывать оружие и образы, которые могут быть расценены как эротические.

Кроме того, как оказалось, она нарушила политику нью-йоркского департамента полиции в отношении социальных сетей. Документ запрещает сотрудникам публиковать свои фотографии в униформе и демонстрировать удостоверение личности без разрешения, передаёт New York Post.

На опубликованных кадрах Гальгано пародировала лейтенанта Дангла из американского комедийного сериала «Рино 911!», который транслировался с 2003 по 2009 год. В свою очередь сериал пародировал документальные шоу о правоохранительных органах.

Девушка, по данным издания, работает в полиции с 2008 года. Помимо службы она активно занимается спортом — покоряет скалодром, участвует в соревнованиях по стрельбе и состязается с силачами со штангой.

При этом она является достаточно активным пользователем социальных сетей. Например, в Instagram она достаточно часто выкладывает сексуальные фотографии, способные взбудоражить воображение мужчин. Она, судя по всему, любит демонстрировать красоту своего тела и подтянутость. Впрочем, в полицейской форме до сих пор она не появлялась.

Представитель полиции Нью-Йорка сержант Джессика Макрори заявила, что Гальгано не была на службе в тот день, когда появился двусмысленный видеоролик. Тем не менее в отношении Гальгано назначили проверку. Было ли какое-то взыскание к ней, не уточняется.

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