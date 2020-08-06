Состояние основателя Facebook превысило $100 млрд

https://static.news.ru/photo/4f3da066-d88e-11ea-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг впервые вошёл в число людей, чьё состояние превышает $100 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Bloomberg Billionaires Index. По его данным, это произошло на фоне запуска сервиса коротких видео Instagram Reels, передаёт RNS.

Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг после того, как Facebook Inc. запустил сервис Reels, конкурента TikTok, — говорится в сообщении.

По данным агентства, кроме Цукерберга, состоянием в более $100 млрд обладают только глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

При этом, согласно данным журнала Forbes, состояние Цукерберга составляет $97,5 млрд. По информации издания, он уступает главе группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и его семье. Их состояние оценивается в $107,4 млрд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самый богатый человек мира Джефф Безос продал около миллиона акций своей компании Amazon — на 3,1 млрд долларов. После уплаты налогов он получит $2,4 млрд.