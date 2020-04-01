СМИ: врачи из США рассказали о коллапсе здравоохранения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0ddec208-7443-11ea-8532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские медицинские учреждения не справляются с количеством больных их-за ситуации с коронавирусом. Власти пытаются скрыть информацию от американской общественности.

В беседе с изданием Die Welt врачи клиник США рассказали , что руководство медицинских учреждений увольняет персонал после того, как они рассказывают в социальных сетях о ситуации.

Больницы не разрешают медсёстрам и другим сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо, — об этом заявил представитель вашингтонской организации медперсонала Washington State Nurses Association Рут Шуберт.

Журналисты Die Welt сообщают, что в США не хватает мест для умерших. Грузовики-рефрижераторы паркуются на дорогах рядом с жилыми домами. Вспомогательный склад для трупов организован в Нью-Йорке. Такие меры были задействованы последний раз во время терактов 11 сентября 2001 года.

Нью-йоркский врач Камини Дубай рассказала, что истощена физически и морально. Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой горечи и отчаяния. Другой доктор, Шамит Патель, считает, что если ситуация в США будет идти по итальянскому сценарию, то вскоре врачам нужно будет выбирать, кого лечить, а кого оставлять умирать.

Медсестра из Чикаго рассказала журналистам, что во многих больницах руководство лжёт сотрудникам, заявляя, что медицинских масок достаточно. Их не хватает, поэтому медики заражаются и умирают.

Всего в США в настоящий момент количество заболевших составляет 189,6 тысячи человек. В стране умерли 4079 человек. В настоящий момент по показателю заболеваемости США находятся на первом месте.

NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что специально скрыл от простых американцев правду о возможной угрозе коронавируса.