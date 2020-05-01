СМИ: в США расследуют нарушения работодателями эпидемиологических указаний

Минтруда США расследуют случаи нарушения работодателями указаний по обеспечению своим сотрудникам защиты от коронавирусной инфекции.
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Всего выявлено около 200 случаев подобных нарушений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась подготовкой рекомендаций для работодателей. Перечень необходимых действий будет направлен на безопасный вывод сотрудников на рабочие места. Это позволит снизить число новых заражений коронавирусом.
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