СМИ: в США расследуют нарушения работодателями эпидемиологических указаний

https://static.news.ru/photo/820b33fa-8bb3-11ea-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army /Global Look Press

Минтруда США расследуют случаи нарушения работодателями указаний по обеспечению своим сотрудникам защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает газета USA Today, ссылаясь на информированные источники. По её данным, расследования ведутся в отношении предприятий в 20 штатах и касаются безопасности 96 тыс. человек.

Всего выявлено около 200 случаев подобных нарушений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась подготовкой рекомендаций для работодателей. Перечень необходимых действий будет направлен на безопасный вывод сотрудников на рабочие места. Это позволит снизить число новых заражений коронавирусом.