ВОЗ подготавливает рекомендации для работодателей по выходу из самоизоляции

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась подготовкой рекомендаций для работодателей. Перечень необходимых действий будет направлен на безопасный вывод сотрудников на рабочие места. Это позволит снизить число новых заражений коронавирусом.

Вирус есть, с ним надо бороться, надеюсь, мы сможем сделать рекомендации для работодателей. Соответствующее видео уже есть на нашем веб-сайте. Но это только для офисных видов работы, сейчас надо разработать рекомендации для других профессий. Мне кажется, на этом направлении надо подключить бизнес, который будет думать о безопасности своих рабочих, — подчеркнули представители ВОЗ.

В разработке проекта также будут принимать участие научные сотрудники. На сегодняшний день в мире выявлено более 3 млн зараженных коронавирусом. От заболевания скончались 227 671 пациент. Вылечиться удалось 973,5 тысячам.

NEWS.ru информировал ранее, что сотрудники ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19.