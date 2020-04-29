ВОЗ подготавливает рекомендации для работодателей по выходу из самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась подготовкой рекомендаций для работодателей. Перечень необходимых действий будет направлен на безопасный вывод сотрудников на рабочие места. Это позволит снизить число новых заражений коронавирусом.
Вирус есть, с ним надо бороться, надеюсь, мы сможем сделать рекомендации для работодателей. Соответствующее видео уже есть на нашем веб-сайте. Но это только для офисных видов работы, сейчас надо разработать рекомендации для других профессий. Мне кажется, на этом направлении надо подключить бизнес, который будет думать о безопасности своих рабочих, — подчеркнули представители ВОЗ.
В разработке проекта также будут принимать участие научные сотрудники. На сегодняшний день в мире выявлено более 3 млн зараженных коронавирусом. От заболевания скончались 227 671 пациент. Вылечиться удалось 973,5 тысячам.
NEWS.ru информировал ранее, что сотрудники ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19.
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