СМИ: Трамп пока не собирается признавать поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/1883f05c-2041-11eb-9d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пока не собирается уступать победу на выборах главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

В команде Трампа нет единого мнения по дальнейшей модели поведения. Некоторые советники рекомендуют президенту признать поражение, другие уверяют, что нужно продолжать борьбу и настаивать на корректном подсчёте голосов, этой точки зрения пока придерживается сам Трамп.

Один из ведущих советников президента считает, что президент «просто скептически настроен». Другой собеседник телеканала из окружения главы государства предположил, что Трамп может в конечном итоге уступить. Об этом осведомлённые источники рассказали телеканалу Fox News.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, как писал NEWS.ru, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех.