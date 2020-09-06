СМИ: США ужесточат требования к кибербезопасности своих космических систем

Американские власти намерены ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, так как считают, что опасность, исходящая от других стран, растёт.
Об этом
Собеседник портала также отметил, что ранее Пентагоном был опубликован доклад с информацией о разработке Китаем систем, предназначенных для кибератак и нарушения работы спутников. По его словам, именно поэтому «сотрудничество между государством и частным сектором играет ключевую роль»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов заявил, что запуск на орбиту спутников наблюдения Земли «Ресурс-П» откладывается. Причиной является отсутствие комплектующих, которые должны были поставить предприятия из-за рубежа.
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