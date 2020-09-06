СМИ: США ужесточат требования к кибербезопасности своих космических систем

https://static.news.ru/photo/daaed130-f010-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Космический центр Кеннеди Фото: NASA/Chad Siwik

Американские власти намерены ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, так как считают, что опасность, исходящая от других стран, растёт.

Об этом пишет портал The Verge, ссылаясь на представителя администрации США. По его словам, в свете этой угрозы Вашингтон принимает всё новые меры защиты своих космических систем. Так 4 сентября Белый дом распространил меморандум, в котором говорится, что американские космические системы и инфраструктура, создаваемая для их поддержки, должны «разрабатываться и управляться с учетом рисков в области кибербезопасности», а их операторам следует предусмотреть защиту от постороннего доступа к функциям этих систем.

Собеседник портала также отметил, что ранее Пентагоном был опубликован доклад с информацией о разработке Китаем систем, предназначенных для кибератак и нарушения работы спутников. По его словам, именно поэтому «сотрудничество между государством и частным сектором играет ключевую роль», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов заявил, что запуск на орбиту спутников наблюдения Земли «Ресурс-П» откладывается. Причиной является отсутствие комплектующих, которые должны были поставить предприятия из-за рубежа.